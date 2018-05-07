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Обзор инопрессы. Помириться с Европой или взять твердый курс на Азию?
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Обзор инопрессы. Помириться с Европой или взять твердый курс на Азию? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Помириться с Европой или твердо взять курс на Азию: выбор хозяина Кремля, который 7 мая начинает свой четвертый срок на посту президента, будет иметь важнейшие последствия для Старого континента, предупреждает пожизненный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс на страницах Le Figaro.
Для многих обывателей на Западе победа Путина на выборах — это триумф диктатора, угроза соседним странам и даже всему миру. Однако она свидетельствует о том, что большинство граждан были согласны доверить Владимиру Путину очередной мандат. Опросы общественного мнения и сами выборы доказали, что более 60% избирателей одобряют действия президента.
Главное для российского общества — политическая стабильность. Память о хаосе 1990-х годов, страх развала страны или новых внутренних беспорядков объясняют поддержку президента. Российские граждане также полагают, что огромная территория, этническое разнообразие и три главных религии дают основание для централизованного или даже авторитарного управления. Кроме того, стабильная Россия вернула себе статус державы, утерянный в 1991 году, что очень важно для общества, констатирует автор статьи.
* * *
Репортаж о протестах в России публикует CNN. Обозреватели телеканала отмечают, что лидера оппозиции Алексея Навального отпустили из полиции.
Яростного критика действующего президента задержали вскоре после появления на Пушкинской площади за организацию несанкционированного митинга и сопротивление полиции в преддверии инаугурации Путина. Президент, начинающий свой четвертый срок, станет самым долгоправящим лидером страны после Иосифа Сталина, который руководил государством 29 лет, отмечает телеканал.
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