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«Водный союз» перечислил дома района Шевелевка, где воду пока пить нельзя
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«Водный союз» перечислил дома района Шевелевка, где воду пока пить нельзя 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В диспетчерскую службу АО «Водный Союз» поступила заявка о плохом качестве холодной воды в ряде домов Шевелевки. В жилых домах по адресам ул. Карельцева, 84, 90, 90 к1, 117, 119, 115; ул. 7 Больничная, 36, 38, 38А, 38Б, 38В; ул. Криволапова, 7, 10, 12, 13, а также в детском саду № 137 «Алиса» (ул. Карельцева, 117А) и физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Карельцева, 40) вода пригодна только для технических нужд.
— Лабораторные исследования выявили несоответствие ее гигиеническим требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», — сообщили в пресс-службе компании.
Сегодня специалисты компании обследуют дома на наличие врезок из системы отопления в систему водоснабжения. По каждому дому вопрос об отключении холодного водоснабжения будет рассмотрен индивидуально. Потребителям будет организован подвоз воды. О графике можно узнать в диспетчерской службе по телефонам: 46-11-73, 46-60-30. О результатах лабораторных анализов воды после выявления причины ее несоответствия нормам будет сообщено дополнительно.
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