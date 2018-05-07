Курганцев предупредили о непригодной для питья воде в домах и детсаду

Вода в нескольких десятках домов, а также одном детсаду и физкультурно-оздоровительном центре Кургана оказалась непригодной для питья, сообщают в пресс-службе АО «Водный союз».

Жалобы на качество воды в микрорайоне Шевелевка начали поступать в компанию накануне. После лабораторных исследований специалисты заявили, что жидкость пригодна только для технических нужд, пить её нельзя. Проблемы возникли по следующим адресам:

ул. Карельцева, 84, 90, 90к1, 117, 119, 115;ул. 7 Больничная, 36, 38, 38а, 38б, 38в;ул. Криволапова, 7, 10, 12, 13.

«7 мая специалисты проведут обследование подвальных помещений вышеуказанных зданий на наличие врезок из системы отопления в систему водоснабжения. По каждому дому вопрос об отключении холодного водоснабжения будет рассмотрен индивидуально. Потребителям будет организован подвоз воды», — пояснили в компании.

О графике отключений и результатах следующих анализов «Водный союз» обещает сообщить позже.