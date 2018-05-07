Мошенники омрачили праздники пенсионерам

Прямо беда от потерявших совесть мошенников. Кажется, ничего святого не осталось в их гнилых душонках. Как только наступают праздничные дни, так и они активизируются в своих преступных действиях, пытаясь обмануть пожилых людей.

Впервые дни, после первомайских праздников, на горячую линию ГУ ПФР №5 (8 495 987 09 19) вновь поступили сигналы о всякого рода мошеннических действий злоумышленников.

Так, 28 апреля, в субботу, мошенник, выдававший себя аж за «председателя пенсионного фонда», по телефону заставил пенсионерку пойти в банк и оформить документы для праздничных выплат. Самозванец сообщил 80-летней москвичке, что только в этот день она может получить праздничную единовременную выплату от ПФР и пригласил ее срочно оформить «формальности» в отделении Сбербанка . Там под диктовку злоумышленника, объяснявшего ей якобы, как получить выплату, она послушно ставила свою подпись на банковских квитанциях. В результате с банковской карты женщины были списаны все ее накопления, а это свыше 1,2 млн рублей. После чего связь со звонившим прервалась. Впоследствии его номер был недоступен". Со слов пострадавшей составлен его фоторобот и возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ

А в праздничный день, 30 апреля, две молодые женщины, пришли в гости также к одинокой пенсионерке из областного города Химки, представившись сотрудницами Пенсионного фонда. Они поздравили ее с праздниками, и даже вручили ей букетик цветов, от имени пенсионного фонда, и попросили ее показать пенсионное удостоверение и банковскую карточку для сверки номеров, якобы для перевода праздничных выплат. Пока, растроганная пенсионерка суетилась, угощала их чаем с домашним вареньем на кухне, и искала требуемые документы, которые как всегда, забыла где они лежат. «Гости» профессионально и незаметно для хозяйки похитили у нее 40 тыс. долл. США и золотую цепочку. Они — то профессиональным чутьем знали, где хранит хозяйка свои сбережения. Материальный ущерб составил около 2 млн 519 тыс. рублей.

Пожурив пенсионерку, за то что ее пенсионное удостоверение без глянцевой обложки, благополучно исчезли с наворованными деньгами. Сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется розыск злоумышленниц.

В связи с участившимися случаями мошеннических действий в отношении граждан, Руководство ГУ ПФР №5 еще раз напоминает, что сотрудники Пенсионного фонда РФ НЕ уполномочены посещать граждан, а также оказывать государственные услуги на дому (даже если на доске объявлений Вашего дома предварительно размещена информация о проходящем поквартирном обходе сотрудниками Пенсионного фонда). Специалисты ПФР также не проводят опросов на улице, не запрашивают по телефону персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях.

Прием населения по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения граждан, а именно: получения и обмена СНИЛС, управления пенсионными накоплениями граждан, назначения и перерасчета пенсии, выбора способа доставки пенсии, участия в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, получения сертификатов на материнских (семейный) капитал и др., производится только в клиентских службах, подведомственных ГУ ПФР №5 по г. Москве Московской области и строго по установленному графику.