В Китае ведется расследование в отношении вице-мэра города Шаньтоу провинции Гуандун

Гуанчжоу , 7 мая / Синьхуа / — В настоящее время дисциплинарные и надзорные ведомства проводят расследование в отношении члена партгруппы правительства города Шаньтоу, вице-мэра этого города Линь Гуанхуа, который подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона. Об этом сообщила в понедельник Комиссия КПК по проверке дисциплины провинции Гуандун.

Согласно опубликованной информации, Линь Гуанхуа, который родился в октябре 1968 года, стал членом партгруппы правительства города Шаньтоу и вступил в должность вице-мэра города в январе 2017 года. -0-