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В Китае ведется расследование в отношении вице-мэра города Шаньтоу провинции Гуандун
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В Китае ведется расследование в отношении вице-мэра города Шаньтоу провинции Гуандун 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 7 мая /Синьхуа/ — В настоящее время дисциплинарные и надзорные ведомства проводят расследование в отношении члена партгруппы правительства города Шаньтоу, вице-мэра этого города Линь Гуанхуа, который подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона. Об этом сообщила в понедельник Комиссия КПК по проверке дисциплины провинции Гуандун.
Согласно опубликованной информации, Линь Гуанхуа, который родился в октябре 1968 года, стал членом партгруппы правительства города Шаньтоу и вступил в должность вице-мэра города в январе 2017 года. -0-
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