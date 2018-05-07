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Министр передарил родственнику спонсорский Mercedes и лишился звания
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Министр передарил родственнику спонсорский Mercedes и лишился звания 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывший министр внутренних дел Якутии Яков Стахов получил условный срок и лишился звания генерал-майор полиции из-за автомобиля Mercedes Benz от алмазной компании. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Яков Стахов приговорен к четырем годам условно за мошенничество с использованием служебного положения.
По данным СК, он незаконно передал своему родственнику новый автомобиль Mercedes Benz, полученный МВД по республике Саха (Якутия) в качестве спонсорской помощи от акционерной компании «Алроса».
Преступление было совершено в 2007 году, машину получил муж родной племянницы Стахова, житель Зеленограда Сергей Дудин, пишет SakhaLife.
По данным следствия, Дудин попросил главу МВД помочь подыскать ему поддержанный автомобиль представительского класса. Министр обратился в алмазную компанию с просьбой о спонсорской помощи ведомству. «Алроса» выделила Toyota Land Cruiser и Mercedes Benz, который поездом отправили в Зеленоград Дудину и там он зарегистрировал машину на свое имя.
Преступление вскрылось в 2012 году. В феврале того года министру вручили повестку от следователя, но Стахов сначала лег в больницу, а потом сбежал оттуда «при содействии неустановленных лиц» и улетел в Москву. Причем среди пассажиров рейса Якутск-Москва фамилии Стахова не было. Беглеца объявили в розыск. Через четыре года бывший министр неожиданно явился к следователю и признал вину в злоупотреблении служебными полномочиями, а затем попал под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Однако в апреле 2017 года СК переквалифицировал обвинение на мошенничество и вновь привлек Стахова к уголовной ответственности.
После оглашения приговора бывший министр заявил о намерении его обжаловать. «Mercedes Benz был задействован для оперативно-служебной деятельности. Я отправил машину в секретное подразделение в Москве. Автомобиль был оформлен на моего родственника Дудина для прикрытия. А все обвинения — это происки моих врагов. В свое время я многих привлек за коррупцию. Это месть с их стороны», — цитирует Стахова YakutiaMedia.ru. Он рассказал, что во время розыска жил в Москве и работал таксистом и охранником.
Стахов возглавил МВД Якутии в 2006 году. До этого он преподавал в Академии управления МВД и был представителем президента в Северной Осетии и Ингушетии.
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