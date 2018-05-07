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«Бессмертный полк» в Поморье соберёт более 25 тысяч северян
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«Бессмертный полк» в Поморье соберёт более 25 тысяч северян 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Архангельская область присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк» в шестой раз. Только в Архангельске в этом году организаторы ожидают порядка 15 тысяч участников. В целом по области со штендерами пройдут около 25 тысяч северян.
Сбор участников шествия с 12:00 до 13:00 на Троицком проспекте в Архангельске напротив центра «Патриот».
— В День Победы с 12:00 до 13:00 около центра «Патриот» по Троицкому проспекту участников шествия будут встречать волонтеры и распределять по ротам. Всего сформировано 20 рот. Шествие «Бессмертного полка» начнётся в 13:00–13:15 и пройдет по прежнему маршруту, — пояснил руководитель регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Александр Завернин.
У монумента Победы всех участников шествия будут приветствовать юнармейцы, поисковики и представители самых разных патриотических клубов и объединений города.
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