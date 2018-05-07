Под Воронежем снова амнистировали прораба за смерть крановщицы на стройке 

Александра Гостева признали виновным и тут же освободили от наказания. Новоусманский районный суд вынес обвинительный приговор прорабу ООО «Легос» Александру Гостеву, которого судили за смерть крановщицы на стройке в Новой Усмани. Как сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде, строителя приговорили к 1 году 10 месяцам лишению свободы условно с испытательным сроком 2 года и тут же амнистировали. Поводом для освобождения от уголовной ответственности стало постановление правительства 2015 года. В суде отметили, что суд оставил право за потерпевшими требовать моральной компенсации с осужденного в гражданском порядке Дело прораба, обвинённого в гибели крановщицы, тянется с 2015 года. До этого Александра Гостева уже амнистировали, но он добился оправдательного приговора в апелляции. Теперь дело рассмотрели во второй раз с тем же результатом, его прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам. Крановщица погибла 15 января 2015 года на стойке в селе Новая Усмань. Управляя башенным краном, 45-летняя женщина подняла бадьи с раствором и включила передвижение крана. Одновременно с этим крановщица включила поворот башни. Стрела стала поворачиваться по часовой стрелке, перенося нагрузку от поднятого груза сначала на левую ходовую тележку крана, а затем, по мере поворота, на правую. Когда стрела крана оказалась над правой ходовой тележкой крана и максимальная нагрузка пришлась на нее, колеса тележки оказались на участке рельса, не имеющем опоры. В результате рельс и бетонный лежень, на котором он был установлен, не выдержали нагрузки, произошел их излом. Поэтому правая ходовая тележка крана «провалилась» в сторону переносимого груза. Кран упал. Машинист крана получила травмы, несовместимые с жизнью. Прораба ООО «Легос» Александра Гостева обвинили в том, что он не выполнил ремонт и не проконтролировал состояние кранового пути башенного грузоподъемного крана. Прораб проявил преступную небрежность, не исполняя свои должностные обязанности, допустил эксплуатацию башенного грузоподъемного крана КБ-403Б на неработоспособных крановых путях, Гостев также не обеспечил соблюдение крановщицей производственной инструкции, допустил к управлению техникой пьяную сотрудницу. За нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть (ч.2 ст.216 УК РФ) крановщицы, Гостеву грозило до 5 лет колонии. Амнистия во второй раз помогла строителю избежать даже условного наказания.