Сегодня суд рассмотрит иск губернатора Севастополя против спикера ЗС 

Сегодня в 14:30 по мск состоится первое судебное заседание Ленинского районного суда Севастополя, на котором будет рассмотрен иск губернатора Дмитрия Овсянникова к председателю заксобрания Екатерине Алтабаевой.
Как ранее писал «ФедералПресс», административное исковое заявление о признании незаконным бездействия председателя заксобрания было подано 23 апреля. Причиной иска стал отказ Алтабаевой в декабре 2017 года созвать внеочередное заседание законодательного собрания во время рассмотрения вопроса городского бюджета. Созыва внеочередного заседания тогда требовал губернатор, основываясь на правах, предоставленных федеральным законодательством.
«Подача иска в суд — это шаг, который предшествует прямой откровенной войне, — прокомментировал «ФедералПресс» политтехнолог, бывший сотрудник администрации президента РФ, экс-заместитель полномочного представителя президента в УрФО Андрей Колядин. — Это уже жест последней политические меры, когда все аргументы и переговорные процессы исчерпаны, и когда не найдено никакого соприкосновения. В таком случае любая ситуация выливается либо в законное противостояние через суды или в незаконное криминальное противостояние, что, конечно, для современной власти недопустимо».
Напомним, что вслед за иском губернатора в суд обратился и секретарь севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат законодательного собрания Борис Колесников заявил. Он подал иск в адрес Екатерины Алтабаевой за нарушение регламента голосования во время принятия закона о бюджете Севастополя на 2018 год.