В петербургском метро появилась мобильная радиостудия

В метро Северной столицы обустроили настоящую мобильную радиостудию, передает телеканал «Санкт-Петербург». Она появилась утром 7 мая на платформе станции «Спортивная». Таким способом в метрополитене решили отметить День радио.

В качестве ведущих в студию были приглашены спортивные эксперты, а также тренеры и игроки петербургского «Зенита» . Первый в истории прямой радиоэфир с глубины 65 метров посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу.

Организаторы необычной акции уже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса: они хотят, чтобы рекордная глубина размещения студии была признана на мировом уровне.

Эфир в подземке завершился выступлением группы «Бригадный подряд».