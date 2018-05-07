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В петербургском метро появилась мобильная радиостудия
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В петербургском метро появилась мобильная радиостудия 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В метро Северной столицы обустроили настоящую мобильную радиостудию, передает телеканал «Санкт-Петербург». Она появилась утром 7 мая на платформе станции «Спортивная». Таким способом в метрополитене решили отметить День радио.
В качестве ведущих в студию были приглашены спортивные эксперты, а также тренеры и игроки петербургского «Зенита». Первый в истории прямой радиоэфир с глубины 65 метров посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу.
Организаторы необычной акции уже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса: они хотят, чтобы рекордная глубина размещения студии была признана на мировом уровне.
Эфир в подземке завершился выступлением группы «Бригадный подряд».
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