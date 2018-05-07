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Марафон в Торонто 2018
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Марафон в Торонто 2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
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