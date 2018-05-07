Марафон в Торонто 2018 

Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.
Торонто, 7 мая /Синьхуа/ — Накануне в канадском городе Торонто состоялся марафон, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек из более чем 50 стран и районов мира.