Новоржевский КСК несвоевременно предоставил данные о заключении контрактов

Прокуратура Новоржевского района провела проверку соблюдения муниципальными заказчиками требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, муниципальным бюджетным учреждением культуры «Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс» несвоевременно предоставляются в Управление Федерального Казначейства по Псковской области информация о заключении контрактов.

Так, вместо установленного законом трехдневного срока направления соответствующих сведений для проверки и размещения в дальнейшем в открытом доступе в единой информационной системе муниципальным заказчиком требующиеся процедуры выполнены только спустя месяц.

В этой связи прокурором района в отношении виновного должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.