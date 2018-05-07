Ещё
Новоржевский КСК несвоевременно предоставил данные о заключении контрактов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новоржевский КСК несвоевременно предоставил данные о заключении контрактов 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Прокуратура Новоржевского района провела проверку соблюдения муниципальными заказчиками требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, муниципальным бюджетным учреждением культуры «Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс» несвоевременно предоставляются в Управление Федерального Казначейства по Псковской области информация о заключении контрактов.
Так, вместо установленного законом трехдневного срока направления соответствующих сведений для проверки и размещения в дальнейшем в открытом доступе в единой информационной системе муниципальным заказчиком требующиеся процедуры выполнены только спустя месяц.
В этой связи прокурором района в отношении виновного должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановлением руководителя УФАС России по Псковской области должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
АиФ Северо-запад: последние новости
Псковская областная библиотека проводит он-лайн чтения Попробовать солдатскую кашу смогут псковичи 5 мая На стенах псковских домов общественники закрашивали рекламу наркотиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели181
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»89
LIVE: Инаугурация президента России220
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой933
Летчик Ярошенко попрощался с семьей494
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение