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Причалы порта Дудинки в Красноярском крае затопит паводком к концу мая
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Причалы порта Дудинки в Красноярском крае затопит паводком к концу мая 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 7 мая. Паводок начнет затапливать причалы Дудинского порта в Красноярском крае с 18-20 мая, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".
Дудинский морской порт является единственным в мире, чьи речные и морские причалы затапливаются каждой весной.
"До конца мая с затапливаемой территории переместят более 7 тыс. тонн грузов и свыше 300 морских контейнеров. А также транспортируют 11 кранов Liebherr и значительное количество объектов портовой инфраструктуры. Затопление причалов Заполярного транспортного филиала начнется 18-20 мая. Ледоход в районе Дудинки ожидается с 30 мая по 3 июня", — сообщили в пресс-службе.
На время паводка в порту, который входит в состав Заполярного транспортного филиала «Норникеля», все погрузо-разгрузочные работы прекращаются.
После прохождения ледохода на реке Енисей, который ожидается в середине июня, разгрузка-загрузка морских судов на рейде будет вестись с помощью барж и плавучих кранов.
В компании отметили, что за время зимней навигации порт обработал 654 тысячи тонн грузов, до начала паводка в Дудинке ждут еще пять морских судов с 52 тысячами тонн груза. Грузооборот этой навигации сопоставим с показателями прошлого периода.
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