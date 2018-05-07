Причалы порта Дудинки в Красноярском крае затопит паводком к концу мая

ТАСС , 7 мая. Паводок начнет затапливать причалы Дудинского порта в Красноярском крае с 18-20 мая, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля"

Дудинский морской порт является единственным в мире, чьи речные и морские причалы затапливаются каждой весной.

"До конца мая с затапливаемой территории переместят более 7 тыс. тонн грузов и свыше 300 морских контейнеров. А также транспортируют 11 кранов Liebherr и значительное количество объектов портовой инфраструктуры. Затопление причалов Заполярного транспортного филиала начнется 18-20 мая. Ледоход в районе Дудинки ожидается с 30 мая по 3 июня", — сообщили в пресс-службе.

На время паводка в порту, который входит в состав Заполярного транспортного филиала «Норникеля», все погрузо-разгрузочные работы прекращаются.

После прохождения ледохода на реке Енисей, который ожидается в середине июня, разгрузка-загрузка морских судов на рейде будет вестись с помощью барж и плавучих кранов.

В компании отметили, что за время зимней навигации порт обработал 654 тысячи тонн грузов, до начала паводка в Дудинке ждут еще пять морских судов с 52 тысячами тонн груза. Грузооборот этой навигации сопоставим с показателями прошлого периода.