С начала мая двое братчан попались в сети аферистов

Сотрудники полиции проводят проверки по двум обращениям жителей Братска , которые лишились денег со счетов своих банковских карт.

50-летняя братчанка сообщила в Межмуниципальное Управление МВД России «Братское», что при попытке

продать свой частный дом стала жертвой мошенников. Установлено, что женщина выставила объявление на популярном сайте, и вскоре с ней связалась потенциальный покупатель. Пообещав внести залог, претендентка

за недвижимость позвонила через день и попросила братчанку отправиться к ближайшему банкомату. Там ей было предложено выполнить ряд операций под диктовку «покупателя», результатом которых стал перевод около 50 тысяч

рублей на счёт телефона, зарегистрированного в Челябинской области . В дальнейшем также было установлено, что мошенница звонила в Братск с того

же региона.

В минувшую субботу в полицию обратился

70-летний пенсионер. Он пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина,

который, представившись сотрудником банка, сообщил о блокировке

банковской карты братчанина. Для устранения возникших проблем аферист

попросил назвать номер карточки и секретный код с оборотной стороны, что и сделал доверчивый пенсионер. Итогом этого общения стало исчезновение

со счёта потерпевшего 20 тысяч рублей. Установлено, что предприимчивый

Пока полиция ищет злоумышленников,

гражданам следует помнить, что секретную информацию и даже номер

банковской карты никогда не станут требовать от вас настоящие работники

банков. Ещё раз расскажите об этом своим престарелым родственникам,

чтобы они не попались на удочку аферистов. Воздержитесь от проведения

незнакомых вам операций с картой, если не понимаете смысла эти манипуляций. Будьте благоразумны и не позволяйте злоумышленникам опустошать ваши счета и карманы