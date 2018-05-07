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Более 1200 квадратных метров дорожной разметки нанесли на улицы Балашихи к 9 мая
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Более 1200 квадратных метров дорожной разметки нанесли на улицы Балашихи к 9 мая 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил начальник управления дорог, транспорта и связей администрации городского округа Владимир Головин.
Мы приступили к нанесению дорожной горизонтальной разметки на улицах Балашихи. В первую очередь выполняем работы на тех участках, которые у нас задействованы в рамках проведения Дня Победы. Более 1200 квадратных метров дорожной разметки мы обновили на улицах Балашихи, 800 из них — это пешеходные переходы
— Владимир Головин, начальник управления дорог, транспорта и связей администрации Балашихи.
Дорожную разметку нанесли на улице Советской, на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Крупской, на проспекте Ленина, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Терешковой. Также разметка появилась в микрорайоне Железнодорожный.
По словам Владимира Головина, работы по нанесению дорожной горизонтальной разметки продолжатся на всех улицах города. В первую очередь внимание уделят наиболее
аварийно-опасным
участкам, а также территориям у школ и детских садов.
Специалисты межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» составили рейтинг самых безопасных трасс по России.
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