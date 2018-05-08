Вместо упавшего в сасовском селе памятника открыли новый мемориал героям ВОВ

В преддверии Дня Победы 8 мая в селе Мокрое Сасовского района вместо упавшего памятника открыли новый мемориал погибшим воинам односельчанам, пишет «Издательство „Пресса“. Памятник открыли ветераны Великой Отечественной войны Надежда Баранова и Иван Сергеев , а освятил его настоятель Христорождественского храма в селе Саблино протоиерей Александр. Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Курсанты лётного училища возложили венок воинской славы и прошли торжественным маршем, а сотрудники полиции дали салют.

— Ветеранов в живых осталось очень мало, и будущему поколению следует свято хранить память о тех событиях. Я прошу вас — приходите, приносите цветы и охраняйте этот памятник, — отметила председатель президиума Совета ветеранов Сасовского района Анна Синякина.

От жителей села Мокрое выступила Надежда Ромашина:

— Благодарю правительство Рязанской области, губернатора Николая Любимова, наше районное руководство и всех, кто помог построить новый памятник. Ведь нам важно чтить тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.

— Открытие мемориала на одной из центральных улиц села Мокрое стало знаменательным событием для всего Сасовского района. На его открытие собрались представители всех поселений района и все собравшиеся, жители Каргашинского поселения благодарили руководство области, района и поселения, за открытие нового мемориала, — прокомментировал член регионального политсовета „Единой России“ Геннадий Манухин.

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