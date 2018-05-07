Судья проспал несколько заседаний и проснулся безработным

Еврейской автономной области судья лишился работы из-за того, что проспал несколько заседаний. Соответствующее решение опубликовано на сайте региональной квалификационной коллегии судей.

Как сказано в документе, «недостойное поведение при отправлении правосудия» судья проявил в ходе рассмотрения дела о присвоении и растрате в 2016 году. На коллегии судья признал, что спал на заседаниях и объяснил свое поведение приемом успокоительных лекарств из-за семейных проблем.

Кроме того, осенью 2017 года он потерял ключи от своего кабинета и сейфа, а также печать. «Не оценив возможных последствий данного происшествия, в результате которого посторонние лица могли получить доступ к служебной информации, уголовным делам и иным документам, судья этот факт скрыл», — отмечено в документе.

Ключи и печать нашли и вернули посторонние лица. Мужчина проработал судьей 9 лет.