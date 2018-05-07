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Судья проспал несколько заседаний и проснулся безработным
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Судья проспал несколько заседаний и проснулся безработным 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Еврейской автономной области судья лишился работы из-за того, что проспал несколько заседаний. Соответствующее решение опубликовано на сайте региональной квалификационной коллегии судей.
Как сказано в документе, «недостойное поведение при отправлении правосудия» судья проявил в ходе рассмотрения дела о присвоении и растрате в 2016 году. На коллегии судья признал, что спал на заседаниях и объяснил свое поведение приемом успокоительных лекарств из-за семейных проблем.
Кроме того, осенью 2017 года он потерял ключи от своего кабинета и сейфа, а также печать. «Не оценив возможных последствий данного происшествия, в результате которого посторонние лица могли получить доступ к служебной информации, уголовным делам и иным документам, судья этот факт скрыл», — отмечено в документе.
Ключи и печать нашли и вернули посторонние лица. Мужчина проработал судьей 9 лет.
В феврале сообщалось о досрочном прекращении полномочий краснодарского судьи Алексея Шевченко. Решение было принято квалификационной коллегией на следующий день после публикации в сети аудиозаписи с заседания, на котором служитель обматерил представителя истца и назвал его клиентов «тупорогими кредиторами».
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