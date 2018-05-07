Молочную кухню в детской поликлинике №52 в Соколиной горе приспособят для маломобильных граждан

Помещение молочной кухни в детской городской поликлинике №52 приспособят для маломобильных групп населения, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Ремонтные работы ГБУЗ „Детская городская поликлиника №52 Департамента здравоохранения Москвы “ по адресу: проспект Буденного, д. 24, корп. 1, район Соколиная гора, Восточный административный округ Москвы», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

По его словам, проектной документации предусмотрено проведение ремонтных работ для обеспечения маломобильных групп населения беспрепятственным доступом в помещение приема-выдачи молочной кухни в детской городской поликлинике №52.

Уточняется, что предусмотрено обустройство входной группы, а именно замена ограждения крыльца и лестницы, частичный демонтаж ступеней наружной лестницы и расширение тамбура с последующим устройством дверных проемов. Кроме того, запланирован демонтаж старого и устройство нового наружного пандуса, отделка площадки крыльца керамогранитом с нескользкой поверхностью при намокании и тактильной плиткой, а также замена наружных дверных блоков на двери с системой автоматического открывания.