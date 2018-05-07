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В Австрии обнаружили останки пяти солдат из Югры времён ВОВ
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В Австрии обнаружили останки пяти солдат из Югры времён ВОВ 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Волонтёры Международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» на территории Австрии обнаружили и восстановили имена более 3000 солдат, захороненных как «неизвестные солдаты», среди которых оказались пять выходцев из Югры.
Это рядовые Георгий Вахрушев и Сергей Игнаторв — оба из Кондинского района, Вокуев Алексей Алексеевич из Березовского района, Иван Сиваев из Октябрьского района. Среди них оказался рядовой из Ханты-Мансийского района — Пуртов Степан Серафимович. Потомки уже и не надеялись найти хоть какие-то сведения о солдате.
Татьяна Колова, внучатая племянница Степана Пуртова, рассказала, что вместе со своей бабушкой очень обрадовалась такой новости. Она не верила, что возможно было узнать место захоронения своего дедушки, спустя такое продолжительное время, сообщает ugra-news.ru.
Генеральный директор АНО МВМЦ «Возвращенные имена» Виталий Казакевич рассказал, что большинства семей в России и странах СНГ на сегодняшний день не имеют точной информации о том, где покоятся останки родственников. И даже популярные интернет-сайты имеют мало информации о местах послевоенных перезахоронений погибших солдат.
А также он отметил, что в будущем есть намерения сделать систему эффективного поиска, позволяющую родственникам находить и узнавать адреса могил павших в бою предков, захороненных как «неизвестные солдаты», на территории России и за рубежом.
Отметим, что и в Югре работают поисковые отряды, которые на территории России ищут останки воинов, пропавших без вести во время Второй мировой.
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