Похваливший сейф воронежской фирмы взломщик-виртуоз: «На кражи толкает адреналин»

Мужчину судят за 10 эпизодов краж. Коминтерновский районный суд приступил к рассмотрению дела 37-летнего Евгения Кобелева, которого обвиняют в 10 кражах. Он прославился после того, как оставил на месте преступления записку. В послании мужчина похвалил сейф, который не смог вскрыть, несмотря на свои криминальные таланты. Евгений Кобелев — человек общительный и дружелюбный, принципиально не похищает из квартир, никогда не нападает на людей. Сотрудники магазинов, складов, офисов, откуда он выносил деньги и ценности, назвали его человеком аккуратным и вежливым — похищал он почти незаметно, почти всегда оставлял помещение в порядке. У многих создавалось впечатление, что у этого человека нет костей. Евгений во время ночных краж мог проникнуть куда угодно через совсем небольшое отверстие. О биографии и судьбе обвиняемого в кражах корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказала Яна Кадамова, начальник отделения СЧ по РОПД УМВД России по г. Воронежу , майор юстиции. «Романтичная» профессия

Впервые Евгений Кобелев попался на краже в 14 лет. Парень жил в селе под Воронежем, с детства он был предоставлен сам себе. За первой судимостью последовала вторая, потом третья, четвёртая. Жизнь Евгения потекла по принципу из известного фильма: «Ты — вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил — в тюрьму. Украл, выпил — в тюрьму. Романтика!» Большую часть жизни мужчина провёл за решёткой. Был судим в Чите , но после очередной отсидки вернулся в Воронеж. В августе 2012 года Евгений Кобелев ночью пробрался в кабинет директора воронежского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), вскрыл сейф, забрал оттуда деньги и ценности из кабинета. Как установил суд, ущерб составил почти 3 млн рублей. Вскоре после этого взломщика задержали и осудили. Из мест лишения свободы Евгений Кобелев вышел 4 октября 2017 года. Поселился он в Воронежа на съёмной квартире с братом, который тоже был не в ладах с законом. По версии следствия, уже через месяц после освобождения, ночью 13 ноября, Евгений Кобелев проник в воронежский тату-салон. Мужчина в колонии увлёкся татуировками. С юности у него был талант к рисованию, который развился в умение делать эффектные наколки. Согласно обвинению, Евгений Кобелев вынес из тату-салона на Московском проспекте 14 тату-машинок, многие из которых были дорогими и эксклюзивными. Стоили они больше 300 тыс. рублей. Но продавать их мужчина не собирался, хотел пользоваться ради своего удовольствия. Человек с принципами

Как рассказала Яна Кадамова, с 13 ноября по 31 декабря 2017 года обвиняемый совершил 10 преступлений. Как было установлено, мужчина крал исключительно из офисов, магазинов и складов. Никогда Евгений Кобелев не посягал на квартиры, не нападал ради наживы на людей. «На деле» мужчина использовал отвёртку для взлома и перчатки, чтобы не оставлять следов. Он отвёрткой аккуратно отжимал рамы окон и проникал в помещение, где забирал деньги из кассы и другие ценности. Той же отвёрткой Евгений Кобелев легко вскрывал сейфы без кодов. Он вовсю пользовался обоими своими криминальными талантами — вскрыть любое окно и сейф, и пробраться даже в небольшое отверстие. Те, кому пришлось столкнуться с последствиями «работы» Евгения Кобелева удивлялись и называли его «бескостным», некоторые предполагали, что кражу совершил ребёнок. Особенно показательна кража из супермаркета на Ленинском проспекте. В магазине сработала сигнализация, тут же приехала группа быстрого реагирования. Бойцы заметили, что кто-то отогнул пластиковое окно так, что появилось небольшое отверстие. Они предположили, что сирена спугнула того, кто хотел пробраться в супермаркет, и он скрылся. Какого же было удивление сотрудников ГБР, когда директор магазина обнаружила пропажу из кассы 21 тыс. рублей. Мало того, что мужчина проник в супермаркет через маленькую дырку между проёмом окна и рамой, так ещё и успел в считанные минуты достать из кассы деньги и сбежать. Как было установлено, в магазине стройматериалов на улице Пешестрелецкой Евгений Кобелев, чтобы пробраться к кассе, сумел пролезть в зазор наверху между перегородкой и потолком помещения. В тот раз из кассы он достал 167 тыс. рублей. Самой успешной для Евгения Кобелева стала кража из торгового центра «Ермак» в Шилово. По версии следствия, он смог пробраться в ювелирный магазин, откуда вынес много изделий. Ущерб от его действий составил более 500 тыс. рублей. Смех над неудачами и смирение с судьбой