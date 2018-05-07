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Поющий фонтан откроют в Дзержинске ко Дню Победы
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Поющий фонтан откроют в Дзержинске ко Дню Победы 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Светомузыкальный фонтан откроют на площади Ленина в Дзержинске к 9 мая. Об этом сообщается на сайте дзержинской горадминистрации.
Согласно информации, в динамическом режиме фонтан «Торнадо» позволяет создавать водные эффекты: «салюты», «взрывы», «выстрелы». Высота водной струи может достигать более 12 метров. 52 прожектора подсвечивают струи воды разными цветами в вечернее время.
«Репертуар» фонтана состоит как из классических произведений, так и из детских песен и современных танцевальных мелодий. Движение струй полностью согласовано с мелодией.
Отмечается, что фонтан был открыт в 2009 году.
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