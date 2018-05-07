Мемориальный комплекс с круглогодичным «Вечным огнём» открыли в Кунашаке

Мемориальный комплекс «Скорбящей Матери» с круглосуточным «Вечным огнём» открыли в селе Кунашак, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального правительства.

Это 20-й по счёту мемориал в Челябинской области , где «Вечный огонь» горит каждый день. В целом по региону горит больше ста «Вечных огней», но в подавляющем большинстве их зажигают на несколько дней в период празднования Дня Победы 9 мая и 22 июня в День памяти и скорби.

«Сегодня, 7 мая, мы зажгли Вечный огонь Победы, который будет являться символом народной памяти и благодарности, напоминая жителям района о великом подвиге земляков, — отметил глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. — Их подвиг, стойкость и любовь к Отечеству всегда будут служить для нас высоким нравственным ориентиром. Мы благодарим и низко кланяемся всем, кто прошел испытания войны ее многотрудными дорогами: всем, кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял, кто отправлял последний кусок хлеба на фронт».

Отметим, что реконструкция и благоустройство мемориального комплекса проведены за счёт средств бюджета района и Кунашакского сельского поселения. Общая стоимость работ составила 554 тыс. рублей.

Напомним, жители Челябинской области за счёт областного бюджета могут установить родственникам-ветеранам ВОВ новые памятники на могилах.