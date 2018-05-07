Калининградские таможенники не пустили в область более 600 кг «санкционки»

Калининградские таможенники не пустили в регион 6 центнеров шейного карбоната, сальтисона, колбасы, сыра и масла польского производства. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

«Жительница Калининграда возвращалась из Республики Польша на территорию Калининградской области , находясь за рулем автомобиля марки «Мерседес». На таможенном посту МАПП Мамоново Калининградской областной таможни она указала в пассажирской таможенной декларации о наличии у нее товара «Мясомолочная продукция в ассортименте», — говорится в сообщении.

Все товары, согласно маркировке, были произведены в Республике Польша. Общий вес продукции составил 613,10 кг. Калининградка пояснила, что всю «мясомолочку» она купила в городе Бранево, не сохранив чеков. Продукты она собиралась продавать. Ветеринарный сертификат и иные разрешительные документы на данные товары у нее отсутствовали.