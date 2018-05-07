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Калининградские таможенники не пустили в область более 600 кг «санкционки»
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Калининградские таможенники не пустили в область более 600 кг «санкционки» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские таможенники не пустили в регион 6 центнеров шейного карбоната, сальтисона, колбасы, сыра и масла польского производства. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
«Жительница Калининграда возвращалась из Республики Польша на территорию Калининградской области, находясь за рулем автомобиля марки «Мерседес». На таможенном посту МАПП Мамоново Калининградской областной таможни она указала в пассажирской таможенной декларации о наличии у нее товара «Мясомолочная продукция в ассортименте», — говорится в сообщении.
Все товары, согласно маркировке, были произведены в Республике Польша. Общий вес продукции составил 613,10 кг. Калининградка пояснила, что всю «мясомолочку» она купила в городе Бранево, не сохранив чеков. Продукты она собиралась продавать. Ветеринарный сертификат и иные разрешительные документы на данные товары у нее отсутствовали.
В отношении россиянки возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров») КоАП РФ. А товары, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации, были уничтожены совместно с пограничниками.
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