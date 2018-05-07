Источники в Краснодаре сообщают о новых увольнениях в местной полиции 

С 1 мая нынешнего года освобождены от своих должностей ряд руководителей в полиции Краснодарского края, сообщают местные источники.
Полицейская зачистка
Краснодарский журналист Галина Титаренко на своей страничке в «Фейсбуке» 4 мая разместила информацию о том, что уволены заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник Крылов В. П., начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону полковник Екимов В. А. и замначальника Управления — начальник отдела по противодействию коррупции управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России на Кубани полковник Свашенко Д. С.
В полиции Краснодарского края отказались давать комментарии о возможных увольнениях.
Информацию об отставках подтвердил редакции «ФедералПресс» собственный источник.
Ранее стало известно, что замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал 3 мая.
Напомним, что ранее сообщалось об увольнении 3амначальника управления МВД России по Краснодару Вячеслава Яшина в связи с утратой доверия после того, как выяснилось, что под его началом работает его же супруга.