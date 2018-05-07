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В Ливнах вандалы порвали гирлянды, украшавшие улицу Ленина
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В Ливнах вандалы порвали гирлянды, украшавшие улицу Ленина 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Коммунальщики города Ливны Орловской области подводят неутешительные итоги первой части майских праздников. Сломанные ветки деревьев, вырванная с бетонным основанием урна, испорченная иллюминация. Так преобразилась улица Ленина.
Порвано больше половины гирлянд, которыми были украшены деревья, сообщает «Принт-ТВ». Световое оформление, приобретенное за счет бюджетных средств и помощи предпринимателей, восстановлению не подлежит. К 9 мая подсвечены будут только деревья у выхода на площадь Победы.
«Судя по многочисленным фактам хулиганства, складывается впечатление, что Ливны не готовы быть чистыми, современными и аккуратными», — отмечают журналисты в сюжете.
Напомним, 17 апреля в Ливнах водитель на ВАЗ-2112 проехал по пешеходным дорожкам городского парка. Новая плитка не выдержала натиска и раскрошилась в нескольких местах. Полицейские через несколько дней установили личность злоумышленника.
Сообщение В Ливнах вандалы порвали гирлянды, украшавшие улицу Ленина появились сначала на РИА 57.
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