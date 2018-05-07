В Ливнах вандалы порвали гирлянды, украшавшие улицу Ленина

Коммунальщики города Ливны Орловской области подводят неутешительные итоги первой части майских праздников. Сломанные ветки деревьев, вырванная с бетонным основанием урна, испорченная иллюминация. Так преобразилась улица Ленина.

Порвано больше половины гирлянд, которыми были украшены деревья, сообщает «Принт-ТВ». Световое оформление, приобретенное за счет бюджетных средств и помощи предпринимателей, восстановлению не подлежит. К 9 мая подсвечены будут только деревья у выхода на площадь Победы.

«Судя по многочисленным фактам хулиганства, складывается впечатление, что Ливны не готовы быть чистыми, современными и аккуратными», — отмечают журналисты в сюжете.

Напомним, 17 апреля в Ливнах водитель на ВАЗ-2112 проехал по пешеходным дорожкам городского парка. Новая плитка не выдержала натиска и раскрошилась в нескольких местах. Полицейские через несколько дней установили личность злоумышленника.