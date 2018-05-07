Астрологический прогноз: как сложится ваша неделя?

Какие дни на этой неделе могут быть наиболее конфликтными для вас? Когда сосредоточиться на работе, а когда побольше времени уделить семье? И какой день лучший для новых начинаний? Ответы на эти и другие вопросы ищите в астрологическом прогнозе от астропсихолога Лилии Любимовой.

Понедельник и вторник могут быть для вас конфликтными днями. Старайтесь держать себя в руках. В среду и четверг вас могут посещать необычные идеи. Приступайте к их реализации без промедления! Пятница — прекрасный день для романтического времяпрепровождения. А выходные порадуют вас приятными событиями.

Телец

В понедельник старайтесь не спешить на работе — есть вероятность допустить ошибку. Во вторник и среду вас ждут приятные романтические события. Однако не стоит бросаться в любовь как в омут с головой: в четверг и пятницу для эффективного завершения рабочей недели вам понадобится трезвый ум. Зато на выходных вас снова ждет романтика.

Близнецы

Самый лучший день для новых начинаний — вторник. В понедельник вы можете расслабиться — ничего особенного не произойдет. Зато среда и четверг обещают быть для вас очень продуктивными и насыщенными в плане работы. Пятница и выходные дни будут удачными для путешествий и командировок.

В понедельник и вторник будьте внимательны к своему самочувствию. Не следует перенапрягаться и работать сверх своих сил. В среду и четверг уделите больше времени домашним делам и общению с семьей. Пятница напомнит вам о романтике — возможны приятные события и любовные приключения, которые растянутся на все выходные.

Главная ваша задача в понедельник — справиться с собственной ленью. Во вторник и среду постарайтесь ударно поработать: начальство оценит вашу активность. Четверг и пятница отлично подходят для того, чтобы завершить недоделанные дела и освободить себе выходные для творчества, веселых встреч с друзьями и романтики (куда же без нее!).

В понедельник и вторник не стоит быть слишком требовательным к окружающим — возможны конфликты. В среду и четверг будьте более легкими на подъем — ваши планы могут в самый последний момент поменяться. Пятница принесет вам приятные новости и, возможно, прибавку к зарплате. В выходные старайтесь побольше отдыхать — вам сейчас это необходимо.

Неделя обещает быть для вас очень насыщенной. Вы это почувствуете уже с понедельника. Во вторник и среду постарайтесь уделить внимание второй половинке и детям, потому что в четверг и пятницу у вас будет очень много работы. Выходные дни также будут наполнены активными событиями. Ваша задача — найти время для полноценного отдыха.

Скорпион

В понедельник и вторник вам будет сложно сосредоточиться на работе: в вашу жизнь стремительно ворвется любовь. Вам будет непросто устоять перед соблазнами, однако не стоит забывать о своих обязанностях. В среду и четверг постарайтесь активно поработать и наверстать упущенное. А в пятницу и в выходные дни уделите время себе и займитесь спортом.

Стрелец

Понедельник — отличный день для новых начинаний. У вас все получится! Во вторник и среду уделите внимание спортивным нагрузкам. В четверг и пятницу вам будет непросто найти баланс между работой и личной жизнью. Что-то из этого вам придется перенести на выходные. Главное — чтобы ваша вторая половинка не обиделась.

Козерог

В понедельник будьте внимательны к своему здоровью. Не стоит перенапрягаться. Если есть возможность — возьмите отгул. Во вторник и среду будьте готовы к большому количеству работы. Четверг — удачный день для оформления необходимых документов. А пятницу и выходные дни проведите с семьей. Старайтесь не думать о работе!

Водолей

Понедельник и вторник могут показаться для вас слишком скучными. Внесите разнообразие в свою повседневную деятельность! В среду уделите больше внимания своей внешности — в четверг и пятницу вам не будет отбоя от представителей противоположного пола. В субботу и воскресенье будет удачным шопинг. Побалуйте себя чем-нибудь новеньким.

В понедельник вы можете столкнуться с желанием что-то поменять в своей жизни. Однако не стоит этого делать. Гораздо более удачными днями для перемен и новых начинаний будут вторник и среда. В четверг и пятницу уделите больше времени романтической стороне своей жизни. Это зарядит вас силами и энергией на все выходные.