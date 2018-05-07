Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация — с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.

Владимир Путин в пятый раз выйдет на Красное крыльцо Грановитой палаты. До сих пор он трижды стоял на нем в качестве только что вступившего в должность президента, и один раз в качестве того, кто только что передал этот пост в другие руки. Через шесть лет, в мае 2024-го, Путин в шестой раз выйдет на красное крыльцо. К этому моменту его эпохе исполнится четверть века — ведь, по сути, ответственность за страну легла на его плечи в августе 1999-го, в самом начале второй чеченской войны. Какой станет страна к этому времени?

Понятно, что в случае Владимира Путина сама церемония вступления в должность президента носит именно церемониальный характер — действующий президент переизбрался на новый срок. Понятно, что Путин будет продолжать тот курс, который он взял в 1999-м — и проводил все эти годы, в том числе и те, что находился на посту главы правительства. Тем не менее, начало нового президентского срока имеет не только одно лишь символическое значение — оно открывает действительно новый этап в жизни страны. Достаточно вспомнить, что происходило после предыдущих инаугураций Путина.

Первая, в мае 2000-го, означала не просто освобождение Путина от приставки и.о., которую он носил с января, но и начало его полноценного президентства — теперь он получил поддержку народа.

Вторая, в мае 2004-го, демонстрировала, что Путин избавился от «соглядатаев» — назначенные за несколько месяцев до этого новый премьер министр и глава президентской администрации были в полной мере путинскими людьми.

Третью инаугурацию Путина, в мае 2012-го, всеми силами пытались сделать «кровавой» — организаторы демонстрации на Болотной сознательно провоцировали силовиков и власть в целом на ответное насилие и пролитие крови. Но ничего у бесновавшихся антипутинцев не получилось — и новый президентский срок начался с майских указов, национализации элиты и отстаивания национальных интересов перед западным вмешательством.

Нынешнее вступление в должность Владимир Путин ознаменует не только формированием нового правительства и подписанием указов об улучшении качества жизни через развитие образования, здравоохранения и модернизации инфраструктуры и городской среды. Новый президентский срок Путин будет использовать для осуществления модернизационного рывка внутри страны — и мощного прорыва на мировой арене.

Основная подготовительная работа для этого сделана — и теперь важно переходить в тотальное наступление по всем фронтам.

Самое простое, как бы многим это не показалось странным — на внешнем фронте. Четыре года жесткого конфликта России и Запада породили у некоторых иллюзию того, что мы находимся в положении обороняющихся. Отчасти это так — но только отчасти, причем, только если говорить о локальном фронте Россия-Запад. Потому что еще в большей степени мы находимся в ситуации атакующего — это если смотреть на ситуацию в более крупном, общем масштабе.

Дело в том, что ведя позиционные бои на линии России-Запад, мы одновременно заходили в тыл нашему геополитическому противнику. И там наносили ему все больший урон. Не мы одни — а все те силы в мире, которые все последние годы работали на разрушение, точнее аккуратную деконструкцию глобалистского проекта англосаксов. Да, именно так — потому что наши противники не США Великобританией , не НАТО , и уже тем более не ЕС . Все они лишь инструменты — наш реальный противник это глобалистская элита, осуществляющая свой проект глобализации, построения «мира по-американски». Для нее Россия — безусловный противник, а Путин несомненный враг. Все последние годы, задолго до Крыма , Путин занимается работой по деконструкции, то есть демонтажу мирового порядка, выстроенного атлантистами.

Он не имел у них законченных, застывших форм — но большая часть здания «нового прекрасного мира» уже была возведена и казалась его архитекторам незыблемой. Фундамент нового мира был прочен — международная финансовая система, политические и идеологические институты глобализации, военная мощь, обеспечивающая ее продвижение и кадровые ресурсы для ее строительства — всё это было и до крушения Советского Союза, а после его исчезновения стало разрастаться со скоростью раковой опухоли по всему остальному, незападному миру. И когда уже казалось, что единственным серьезным препятствием на пути глобализации остается растущий Китай , с которым нужно просто суметь договориться, откуда ни возьмись на авансцену мировой истории вернулась списанная на свалку Россия.

Вышел Владимир Путин — чтобы вначале в 2007 году публично заявить о нашем несогласии с навязываемым всем сценарием, то есть бросить открытый вызов, а в 2014-м перейти уже и к видимой активной фазе действий по демонтажу атлантического миропорядка. Между этими двумя датами Россия не только накапливала силы, но и вырабатывала механизмы взаимодействия с другими странами и центрами силы, так же как и мы желающими ликвидации однополярного мира.

И вот теперь мы будем наблюдать плоды этих совместных усилий — того, как на наших глазах будет все стремительней падать влияние как коллективного Запада, так и США и Евросоюза поодиночке. Конечно, новый мир с новой финансовой архитектурой, системой безопасности, экономической философией и идеологическим обоснованием еще только создается — но перераспределение ролей и веса игроков идет уже на наших глазах. Россия вместе с Китаем и Индией, с Ираном Турцией , с исламским миром и латиноамериканским сообществом меняют существующий миропорядок — что автоматически приводит к уменьшению влияния его создателей и выгодополучателей, США и Европы.

Так получилось, что именно Владимир Путин становится и уже стал не только главной фигурой этого геополитического восстания, но и его символом в глазах широких международных масс. Да, Путин реально превращается в своеобразного Ленина, то есть новое издание «вождя восставшего человечества» наших дней — не потому что сам хотел этого или Россия решила обыграть память о коммунистическом проекте, а потому что к этому привел объективный ход событий мировой истории. Россия, отстаивающая национальные, традиционные ценности, защищающая суверенитет, выступающая против глобализации и постгуманизма, оказалась лидером лагеря восставших против «нового мирового порядка».

И тут роль Путина невозможно переоценить. Но кроме внешнего фронта у него есть и внутренний — который ни в коем случае нельзя недооценивать. Тут Путину предстоит гораздо более трудная работа — потому что если в наших внешних делах нашим главным союзником является сам ход мировой истории, то во внутренних нашим основным врагом выступаем мы сами. Да, не мы как русский народ — а то сочетание субъективных и объективных причин, что мешает русскому рывку и глубокой модернизации экономики и инфраструктуры всей нашей страны.

Путин говорит о ней все чаще и настойчивей — и немало сделал в плане подготовительной работы. И кадровой, и идеологической, и инфраструктурной — но всё равно уйти в прорыв, выйти на взлет, мы можем только совместными усилиями «элиты» и всего общества. Должно быть ощущение не просто жизненной необходимости этого рывка, но и осознание его безальтернативности, неизбежности — то есть того самого национального единства, которое одно и способно обеспечить русское чудо.