Свердловская прокуратура делает «второй заход» на Карапетяна

Прокуратура Свердловской области твердо намерена лишить полномочий депутата Заксобрания Армена Карапетяна . По данным источников «Уралинформбюро», до ближайшего заседания ЗакСо, запланированного на 22 мая, надзорное ведомство представит в региональный парламент новые документы по опальному депутату-эсеру.

Ранее прокуратура уличила Карапетяна в сокрытии сведений в декларации о доходах за 2016 год — он не указал двух несовершеннолетних детей. Несмотря на то, что мандатная комиссия рекомендовала лишить народного избранника депутатских полномочий, требование прокуратуры на заседании ЗакСо, состоявшемся 3 апреля, поддержали только 23 человека, чего не хватило для утверждения решения. При этом особую роль в «спасении» Карапетяна сыграли единороссы : вопреки позиции фракции пошли как минимум 12 «медведей».

Как и прогнозировало "Уралинформбюро" , после этого прокуратура направила в суд административное исковое заявление «о признании бездействия Законодательного Собрания Свердловской области, выразившегося в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий депутата, незаконным и возложении обязанности досрочно прекратить его полномочия».

По мнению ревизоров, некоторые из народных избранников допускали конфликт интересов, а также скрыли сведения о дорогостоящем имуществе, расположенном в Екатеринбурге , Московской и Тульской областях. А один из областных парламентариев не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 миллионов рублей.

Следует отметить, что двойной отказ ЗакСо выполнить судебные решения об изгнании провинившихся депутатов, если таковые будут приняты, приведет надзорный орган к требованию роспуска всего парламента за невыполнение требования закона. Право роспуска дано губернатору и президенту РФ.

Ранее по теме: Судьбу свердловского депутата Карапетяна решит суд