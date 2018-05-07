Жители утопающего в мусоре Волгограда предложили породниться с Волоколамском

Жители Волгограда , устав жить среди мусорных свалок, предлагают породниться с подмосковным Волоколамском . По мнению горожан, состояние, в котором оказались многие дворы в самых разных районах, — повод стать Волгограду и Волоколамску городами-побратимами.

В редакцию V1.ru каждый день поступает по несколько сообщений от жителей Волгограда, которые жалуются на невывоз мусора и плохую уборку дворов. Жалобы поступают из самых разных районов.

— Во дворе дома № 49 по улице Ополченской, на пересечении с улицей Андреева, уже которую неделю растет в размерах огромная гора мусора, — сообщают сегодня волгоградцы. — Ее растаскивают вороны и крысы, пакеты разносит ветер. И это центр Тракторозаводского района. Начнется жара — возникнет риск распространения опасных инфекций.

Другая огромная мусорка разрослась в том же Тракторозаводском районе, но уже на улице Рыкачева. Обе проблемные улицы, к слову, находятся на одной остановке «Горный поселок».

— Волгограду пора становиться побратимом Волоколамска, — заявляет житель улицы Рыкачева Андрей Иванов. — Вы только посмотрите на эту помойку вблизи жилых домов. По-видимому, управляющая компания явно не справляется с вывозом отходов.

Не только Тракторозаводский район сегодня страдает от мусорных завалов. Не вывозится мусор в микрорайоне Ангарский в Дзержинском районе, страдают жители Кировского и Краснооктябрьского.

Если у вас есть аналогичные жалобы, оставляйте адреса в комментариях под этой заметкой. V1.ru попробует разобраться в проблеме, которая стала в последнее время общей для всех горожан.