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Жители утопающего в мусоре Волгограда предложили породниться с Волоколамском
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Жители утопающего в мусоре Волгограда предложили породниться с Волоколамском 

v1.ru 25 минут назад
Фото: v1.ru
Жители Волгограда, устав жить среди мусорных свалок, предлагают породниться с подмосковным Волоколамском. По мнению горожан, состояние, в котором оказались многие дворы в самых разных районах, — повод стать Волгограду и Волоколамску городами-побратимами.
В редакцию V1.ru каждый день поступает по несколько сообщений от жителей Волгограда, которые жалуются на невывоз мусора и плохую уборку дворов. Жалобы поступают из самых разных районов.
— Во дворе дома № 49 по улице Ополченской, на пересечении с улицей Андреева, уже которую неделю растет в размерах огромная гора мусора, — сообщают сегодня волгоградцы. — Ее растаскивают вороны и крысы, пакеты разносит ветер. И это центр Тракторозаводского района. Начнется жара — возникнет риск распространения опасных инфекций.
Другая огромная мусорка разрослась в том же Тракторозаводском районе, но уже на улице Рыкачева. Обе проблемные улицы, к слову, находятся на одной остановке «Горный поселок».
— Волгограду пора становиться побратимом Волоколамска, — заявляет житель улицы Рыкачева Андрей Иванов. — Вы только посмотрите на эту помойку вблизи жилых домов. По-видимому, управляющая компания явно не справляется с вывозом отходов.
Не только Тракторозаводский район сегодня страдает от мусорных завалов. Не вывозится мусор в микрорайоне Ангарский в Дзержинском районе, страдают жители Кировского и Краснооктябрьского.
Если у вас есть аналогичные жалобы, оставляйте адреса в комментариях под этой заметкой. V1.ru попробует разобраться в проблеме, которая стала в последнее время общей для всех горожан.
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