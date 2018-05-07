Великая Победа: неизвестные страницы народного подвига

Совсем чуть-чуть осталось до Дня Победы. В этом году мы будем отмечать 73-ю годовщину. За это время была написана масса статей об этой страшной войне. Но до сих пор остаются факты, о которых мы знаем крайне мало. О некоторых из них в студии телеканала «МИР 24» рассказал историк Константин Залесский

— В Советском Союзе День Победы не праздновали 17 лет с 1948 по 1965 год. С чем это было связано?

Константин Залесский: Сталин, когда закончилась война, сначала объявил День Победы праздничным днем, а через какое-то время выдвинул довольно броский тезис, что хватит носить ордена, заслуженные в войне, надо носить ордена, заслуженные в труде. То есть начала сворачиваться память о войне, как о подвиге народа и конкретных военачальников. Надо было представить победу в Великой Отечественной войн как подвиг товарища Сталина и в лучшем случае Коммунистической партии

Начало Победы:

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Поэтому личные заслуги большого числа людей, которые остались живы и о которых надо было заботиться, стали замалчиваться. Было много инвалидов, многих офицеров демобилизовали и они остались не у дел. То есть не все заслуженные люди, герои смогли найти себя в мирной жизни. Именно в это время и было отменено празднование Дня Победы.

Хрущев не стал восстанавливать праздник, возможно, из тех же соображений. И только Брежнев, когда пришел к власти, сразу возродил этот праздник и выходной день.

По словам ветеранов, для них этот день праздником оставался всегда. Люди его отмечали, даже когда он был рабочим днем.

— По некоторым данным, официально война с Германией закончилась только в 1955 году, а не 9 мая 1945 после капитуляции. Как так произошло?

Константин Залесский: Это не совсем точно. Война закончилась с подписания акта о безоговорочной капитуляции. А в 1955 году был заключен договор с Германией, который подтвердил, что между нашими странами нет войны. Например, с Японией у нас нет договора о прекращении Второй мировой войны, но это же не значит, что у нас идет советско-японская война. 9 мая 1945 года война с нацистской Германией завершилась, потому что нацистская Германия прекратила свое существование как государство.

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