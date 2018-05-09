Неоценимый подвиг братьев наших меньших в годы войны

День Победы — праздник, призванный еще раз напомнить нам о том, через какие тяжелые испытания и жертвы пришлось пройти нашим дедушкам и бабушкам, чтобы отстоять СССР. Однако немногие задумываются, что в боях с людьми соседствовали животные, внесшие немалую лепту в Победу. Сегодня мы предлагаем вам почтить и их память.

О том что животные были важной частью боевых действий, задумываются немногие, хотя их вклад в Победу нельзя недооценивать. Хотя его невозможно оценить в конкретных цифрах, очевидно, что на протяжении всей войны братья наши меньшие играли большую роль, а о исходе боевых действий, не будь их на стороне советских солдат, можно только догадываться. Мы предлагаем вам вспомнить о том, что среди героев были не только люди и узнать, как животные помогли выиграть войну.

Первым и наиболее очевидным помощником в нашем списке будут лошади. Масштаб работы, выполняемой этими сильными животными, сложно преувеличить. Несмотря на то что в середине ХХ века уже использовались более современные технологии, лошади все так же активно принимали участие в боевых действиях, как правило, выступая в качестве «транспорта». Лошади способны пройти по такому бездорожью, где застрянет любая машина, кроме того, с лошадьми солдатам не грозили никакие поломки. Более того, они позволяли передвигаться гораздо тише, чем на машинах, заставая противника врасплох. Кони использовались не только непосредственно в зоне боевых действий. Зачастую на них доставлялось продовольствие, также четвероногий «транспорт» активно использовался связистами. большинство лазаретов и медсанбатов также были «на конной тяге».

На первый взгляд скромную, но очень важную роль выполняли почтовые голуби. Они передавали телеграммы, при этом представляя серьезную проблему для врага, ведь их нельзя обнаружить и перехватить так же просто, как другие виды связи. Считается, что за годы войны птицы доставили более 15 тысяч писем. Для того чтобы предотвратить доставку, нацисты стреляли в голубей, но полностью избавиться от них было невозможно, так что птицы оказали советским солдатам неоценимую помощь.

Даже привычные и любимые нами домашние кошки, славящиеся своенравием и непокорностью, оказали немалую поддержку военным. В блокадном Ленинграде кошки активно помогали очищать город от крыс, грозивших съесть все и без того скудные запасы продовольствия. Более того, кошек в город завезли специально именно для этих целей. Позже многим из них самим пришлось стать едой для голодающих людей, спася тем самым жизни. Кошки использовались не только советскими солдатами, но и, например, англичанами. Огромную известность приобрели кошка Фейт и кот Саймон, служивший на подлодке.

Наконец, огромную роль играли собаки, выполнявшие любые дела, на которые были способны. Эти преданнейшие друзья человека без устали трудились, рискуя жизнью, на благо Родины. Выполняя самые разные роли, собаки спасли сотни тысяч жизней, работая в качестве миноискателей, связистов и ездовых, спасающих раненных солдат с поля битвы. Среди собак — наибольшее число животных-героев Великой Отечественной войны, как известных широкой публике, так и менее знаменитых, но тем не менее достойных того, чтобы почтить их память и сегодня.

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