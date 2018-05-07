Деньги не пахнут? Когда в Оренбуржье установят тарифы за вывоз мусора

Один оператор — плюс два завода

Конкурс на право заниматься бытовыми отходами в Оренбуржье откладывали несколько раз — регион, как и другие субъекты был просто не готов внедрять новую систему обращения с бытовыми отходами. Но одна из запятых в этом деле уже поставлена — определен единый региональный оператор по обращению с ТБО. Теперь дело за новыми тарифами за вывоз мусора, которые лягут на обычных оренбуржцев.

Компания, которая выиграла конкурс, практически неизвестна обывателям. ООО «Природа» зарегистрировано в 2016 году. Об опыте работы на рынке мусоросортировки и переработке говорить трудно из-за отсутствия информации.

«Это был единственный участник, который пожелал побороться за право занять место регионального оператора, — пояснил заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Аниськов. — В соответствии с техническим заданием конкурса компания предоставила все необходимые документы и гарантии. У нас нет причин сомневаться в их компетенции».

В обязанности регионального оператора входит не только вывоз и утилизация бытового мусора, который собирается в контейнерах в каждом дворе. Он должен будет ликвидировать все несанкционированные свалки на территории области, а таковых сотни. Кроме того, на плечи регионального оператора ложится и обязанность внедрения сортировки отходов через установку специальных контейнеров для разного вида мусора и их переработки. Пока мусоросортировочный завод есть только в областном центре, в ближайшее время запланировано строительство еще как минимум двух комплексов — на востоке области и западе.

Норматив на отходы

На плечи же оренбуржцев ляжет оплата услуг регионального оператора. Причем коснется это не только горожан. Тарифы будет устанавливать областной департамент по ценам, руководствоваться он будет экономическими расчетами регионального оператора. О том, какая цена в итоге появится в квитанциях, пока говорить не спешат — есть время на расчеты.

«Главное изменение в тарифе — то, что будет разработан норматив по мусору и цена за его вывоз, если сейчас плата идет с квадратного метра, то в будущем она будет рассчитываться на человека, — пояснил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Оренбургской области Дмитрий Жуков . — При этом, плата за эту услугу из общедомового содержания будет исключена, эта услуга перейдет в разряд коммунальных».

Платить придется всем, даже тем, кто раньше этого не делал, к примеру, дачники и жители сел. В областном правительстве рассказали, что ведут разъяснительную работу с муниципалитетами, чтобы они доносили до жителей глубинки информацию о грядущих изменениях. При этом, чиновники уверяют — селяне платить за вывоз ТБО будут меньше, чем жители городов.

О том, как изменится тариф за вывоз мусора, в правительстве пообещали рассказать через несколько месяцев.