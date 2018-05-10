Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,53%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов производства электронных комплектующих, потребительских товаров и нефти, газа и электричества.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted вырос на 0,53%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Taiwan Mask Corp (TW:2338), которые подорожали на 1,80 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 19,80. Котировки Elite Material Co Ltd (TW:2383) выросли на 7,20 п. (9,97%), завершив торги на уровне 79,40. Бумаги Chuwa Wool Industry Co Taiwan Ltd (TW:1439) выросли в цене на 4,50 п. (9,96%), закрывшись на отметке 49,70.

Лидерами падения стали акции Power Quotient International Co Ltd (TW:6145), цена которых упала на 0,93 п. (9,98%), завершив сессию на отметке 8,39. Акции China Steel Structure Co Ltd (TW:2013) поднялись на 1,60 п. (5,49%), закрывшись на уровне 27,55, а Associated Industries China Inc (TW:9912) снизились в цене на 0,55 п. (5,09%) и завершили торги на отметке 10,25.

На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (478) превысило количество закрывшихся в минусе (310), а котировки 125 акций практически не изменились.

Котировки акций Power Quotient International Co Ltd (TW:6145) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 9,98%, 0,93 п., и завершили торги на отметке 8,39.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,90%, или 0,64, достигнув отметки $71,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 0,85%, или 0,66, до $77,87 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,08%, или 1,10, до отметки $1.314,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD снизилась на 0,35% до 29,828, а котировки TWD/CNY повысились на 0,24%, достигнув отметки 0,2129.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 92,84.