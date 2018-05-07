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Risen Energy приступает к строительству наземной солнечной фермы в Непале
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Risen Energy приступает к строительству наземной солнечной фермы в Непале 

ТАСС 28 минут назад
НИНБО (NINGBO), Китай, 4 мая 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Risen Energy Co., Ltd., китайский производитель фотоэлектрических модулей, зарегистрированный на рынке акций класса «А», 27 апреля официально приступила к расширению производственной базы в непальском Нувакоте по договору на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство (ЕРС). Risen Energy является генеральным подрядчиком солнечной электростанции мощностью 25 МВт. Проект представляет собой одно из начинаний китайского производителя, направленное на реализацию правительственной инициативы «Один пояс, один путь» путем экспорта продукций, технологий и торговых марок, а также служит важной вехой, демонстрирующей эффективность профессионального фотоэлектрического решения китайского разработчика в сокращении дефицита электроэнергии на рынке Непала. По окончании строительства электростанция станет самой крупномасштабной наземной солнечной фермой в стране.
Министр энергетики Непала Баршаман Пун (Barshaman Pun), руководитель Непальского департамента электроснабжения Нутан Бхаттрай (Nutan Bhattrai) и президент Risen Energy Ван Хун (Wang Hong) приняли участие в церемонии запуска проекта, где засвидетельствовали начало этого важного партнерства между Китаем и Непалом в вопросах экологически безопасной энергетики.
В дополнение к услугам EPC, а также последующей регулировке и калибровке оборудования после завершения строительных работ, компания Risen Energy обеспечит поставку высокоэффективных солнечных модулей мощностью 275 Вт, отличающихся надежностью и рентабельностью. Объект планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года, после чего станция будет подключена к государственной электросети и начнет предоставлять экологически чистое электричество жителям долины Катманду в дневное время.
Китайский поставщик наращивает темпы реализации многолетнего плана расширения своего присутствия за пределами отечественного рынка, принимая активное участие в тендерных проектах по всему земному шару. Укрепляя свои позиции в Европе, Америке и Австралии, Risen Energy также выходит на рынки стран, расположенных вдоль маршрута инициативы «Один пояс, один путь», включая Бангладеш, Казахстан, Кыргызстан и государства АСЕАН. Разработчик фотоэлектрических решений является ключевым игроком отрасли экологически чистой энергетики, деятельность которого способствует углублению связей между странами. На сегодняшний день компания работает над реализацией 1 000 проектов по всему миру. Предприятие рассчитывает уже к концу этого года довести суммарный уровень мощности своих солнечных установок за пределами Китая до 800 МВт.
Г-н Ван отметил: «Следуя принципам инициативы „Один пояс, один путь“, мы достигли значительного прогресса на мировом рынке — и не в последнюю очередь благодаря нашим передовым технологиям производства фотоэлектрических модулей, а также обширному опыту в реализации зарубежных проектов. Рынок Непала, являющегося одним из ключевых звеньев этой инициативы, весьма привлекателен для нас. На протяжении следующих семи лет власти этой богатой водными ресурсами страны планируют вывести объемы генерирования электроэнергии на уровень 17 000 мегаватт, однако достичь этого показателя исключительно с помощью гидроэлектростанций маловероятно. Технологии возобновляемой энергетики, включая солнечные электростанции, служат важным дополнением к этому начинанию. В будущем мы планируем вкладывать средства в реализацию других проектов ЕРС в Непале и по всей Южной Азии в стремлении внести более обширный вклад в решение регионального энергетического кризиса и содействовать китайско-непальскому сотрудничеству в области современной энергетики».
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/686254/Risen_Nepal_plant.jpg  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), +86-13736192549, tina@risenenergy.com
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