Ещё
Визовские ветераны прикоснулись к военной истории родного завода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Визовские ветераны прикоснулись к военной истории родного завода 

АиФ Урал 29 минут назад
Фото: АиФ Урал
Накануне 9 Мая ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа (входят в Группу НЛМК) посетили один из самых крупных в мире музеев военной и автомобильной техники в Верхней Пышме.
Экскурсию для заслуженных заводчан организовал объединенный Совет ветеранов предприятий. Пенсионеры познакомились с выставочной коллекцией, которая насчитывает порядка 5,7 тысяч экспонатов, в том числе около 400 образцов военной техники. Особый интерес у визовских ветеранов вызвали танки, самолеты, зенитные орудия и артиллерийские установки времен Великой Отечественной. Для производства этой техники на Верх-Исетском заводе в годы войны изготавливали около ста марок специальных сталей. В механическом цехе производили детали легендарных «катюш».
В ходе экскурсии труженик тыла Галина Егоровна Кислова поделилась воспоминаниями о том, в каких тяжелых условиях завод выполнял оборонные госзаказы. В освоении новых сложнейших марок металла участвовали женщины и дети. В рекордные сроки пройдя обучение, они заменили у станков ушедших на фронт металлургов.
«ВИЗ-Сталь постоянно организовывает экскурсии для ветеранов, — рассказала и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо. –И каждый раз эти поездки вызывают у них много ярких эмоций и впечатлений. В канун 9 Мая мы разработали для заслуженных заводчан специальную праздничную программу, которая предусматривает посещение тематических выставок, концертов, культурно-массовых и спортивных мероприятий».
АиФ Урал: последние новости
В уральском поселке пенсионеры вынуждены ездить до могил родных на дрязине Новый начальник ГУ ФСИН прибыл в Екатеринбург и начал ревизию «Атомстройкомплекс» потребовал денег за брусчатку на Площади 1905 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей459
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой883
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы9
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение