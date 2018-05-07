Визовские ветераны прикоснулись к военной истории родного завода

Накануне 9 Мая ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа (входят в Группу НЛМК) посетили один из самых крупных в мире музеев военной и автомобильной техники в Верхней Пышме.

Экскурсию для заслуженных заводчан организовал объединенный Совет ветеранов предприятий. Пенсионеры познакомились с выставочной коллекцией, которая насчитывает порядка 5,7 тысяч экспонатов, в том числе около 400 образцов военной техники. Особый интерес у визовских ветеранов вызвали танки, самолеты, зенитные орудия и артиллерийские установки времен Великой Отечественной. Для производства этой техники на Верх-Исетском заводе в годы войны изготавливали около ста марок специальных сталей. В механическом цехе производили детали легендарных «катюш».

В ходе экскурсии труженик тыла Галина Егоровна Кислова поделилась воспоминаниями о том, в каких тяжелых условиях завод выполнял оборонные госзаказы. В освоении новых сложнейших марок металла участвовали женщины и дети. В рекордные сроки пройдя обучение, они заменили у станков ушедших на фронт металлургов.

«ВИЗ-Сталь постоянно организовывает экскурсии для ветеранов, — рассказала и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо. –И каждый раз эти поездки вызывают у них много ярких эмоций и впечатлений. В канун 9 Мая мы разработали для заслуженных заводчан специальную праздничную программу, которая предусматривает посещение тематических выставок, концертов, культурно-массовых и спортивных мероприятий».