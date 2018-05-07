На заводе в Балакове подростка убило током

По сообщению регионального СУ СКР , 5 мая мальчик оказался на территории одного из действующих заводов города Балаково Саратовской области . Забравшись на песочную насыпь, он дотронулся до неизолированных проводов высоковольтной линии и получил удар током. Пострадавшего госпитализировали, но в больнице он скончался.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи изучают, как ребенок попал на территорию действующего предприятия и кто в это время должен был охранять ее от посторонних.

По данным «ФедералПресс», трагедия произошла на площадке предприятия «Балаковоспецстрой», которое занимается строительством жилья.