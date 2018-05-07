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На заводе в Балакове подростка убило током
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На заводе в Балакове подростка убило током 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По сообщению регионального СУ СКР, 5 мая мальчик оказался на территории одного из действующих заводов города Балаково Саратовской области. Забравшись на песочную насыпь, он дотронулся до неизолированных проводов высоковольтной линии и получил удар током. Пострадавшего госпитализировали, но в больнице он скончался.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи изучают, как ребенок попал на территорию действующего предприятия и кто в это время должен был охранять ее от посторонних.
По данным «ФедералПресс», трагедия произошла на площадке предприятия «Балаковоспецстрой», которое занимается строительством жилья.
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