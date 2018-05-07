Данила Козловский попал в дом престарелых

Данила Козловский заметил, что с приближением Дня Победы многие вспоминают о заслугах своих предков, которым удалось побороть врага в страшное военное время. Мирное время и возможность не испытывать ежеминутный страх от возможной потери близких — заслуга ветеранов, которых становится все меньше.

Данила сообщил поклонникам, что вместе с группой волонтеров посетил один из домов престарелых. Актер признался, что испытал во время этого визита только радость. Козловскому было очень интересно послушать истории фронтовиков, посмотреть им в глаза. Данила лично поздравил каждого обитателя дома престарелых, находившихся в общей комнате, но не забыл и про тех постояльцев, кто не может передвигаться самостоятельно. Судя по фотографиям, артист лично зашел в палаты и подарил цветы всем.

Поклонников тронул такой поступок Козловского: «Данила! Вы ГЕРОЙ нашего времени! Вы достойны восхищения за ваши благородные поступки! Это достойно ЧЕЛОВЕКА с большой буквы, человека большой души! Дай Бог вам здоровья и счастья, благополучия и позитива, творческих успехов, новых замечательных, интересных ролей!»