В Киришах установят боевую машину пехоты

5 мая в Киришах в сквере «Пионерский» состоялась торжественная закладка камня в основание памятного знака в честь защитников отечества. Позже здесь будет установлена боевая машина пехоты, в народе БМП.

По инициативе неравнодушных граждан два года назад было собрано около двух тысяч подписей жителей Киришского района с просьбой об установке памятного знака. БМП — живой свидетель мужества, героизма и желания мира своему государству и народу. Эта машина не раз выручала солдат и командиров, спасала от смерти и показала себя как надежный боевой товарищ, как Защитник Отечества.

Организационная группа обратилась к депутату Государственной Думы от Киришского района Сергею Петрову с просьбой установить боевую машину пехоты. Сергей Валериевич поддержал народный проект и обещал общественной организации ветеранов боевых действий «ВоенВЕТ», что БМП займет достойное место в одном из скверов города.

Народные избранники города Кириши также поддержали инициативу и единогласно приняли решение выделить место для памятника.

Константин Алексеевич выразил благодарность за ратный подвиг участникам войн и боевых действий.

Помощник депутата Государственной Думы от Киришского района Сергея Петрова Владимир Данини процитировал слова Роберта Рождественского «Если мы войну забудем, вновь придет война». Владимир Викторович подчеркнул важность установки памятника с точки зрения патриотического воспитания для подрастающего поколения.

Заместитель председателя общественной организации ветеранов боевых действий «ВоенВЕТ», воин-интернационалист Сергей Вавилкин поблагодарил депутатов, администрацию Киришского района за поддержку в реализации народного проекта.