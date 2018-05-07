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В Киришах установят боевую машину пехоты
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В Киришах установят боевую машину пехоты 

Ivyborg.ru 36 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
5 мая в Киришах в сквере «Пионерский» состоялась торжественная закладка камня в основание памятного знака в честь защитников отечества. Позже здесь будет установлена боевая машина пехоты, в народе БМП.
По инициативе неравнодушных граждан два года назад было собрано около двух тысяч подписей жителей Киришского района с просьбой об установке памятного знака. БМП — живой свидетель мужества, героизма и желания мира своему государству и народу. Эта машина не раз выручала солдат и командиров, спасала от смерти и показала себя как надежный боевой товарищ, как Защитник Отечества.
Организационная группа обратилась к депутату Государственной Думы от Киришского района Сергею Петрову с просьбой установить боевую машину пехоты. Сергей Валериевич поддержал народный проект и обещал общественной организации ветеранов боевых действий «ВоенВЕТ», что БМП займет достойное место в одном из скверов города.
Народные избранники города Кириши также поддержали инициативу и единогласно приняли решение выделить место для памятника.
Константин Алексеевич выразил благодарность за ратный подвиг участникам войн и боевых действий.
Помощник депутата Государственной Думы от Киришского района Сергея Петрова Владимир Данини процитировал слова Роберта Рождественского «Если мы войну забудем, вновь придет война». Владимир Викторович подчеркнул важность установки памятника с точки зрения патриотического воспитания для подрастающего поколения.
Заместитель председателя общественной организации ветеранов боевых действий «ВоенВЕТ», воин-интернационалист Сергей Вавилкин поблагодарил депутатов, администрацию Киришского района за поддержку в реализации народного проекта.
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