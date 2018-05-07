В парке металлургов поймали здоровенного зеркального карпа 

Гигантский обитатель пруда в парке металлургов привлек внимание самарских рыбаков. Один из них решил поймать рыбу.
У водоема собралась огромная толпа
— Этот зеркальный карп не мог тут сам появиться. Видимо, кто-то выпустил его в озеро, вот он и отъелся. Врагов-то у рыбы тут нет, — рассказал один из очевидцев.
За рыбалкой наблюдали десятки горожан. Но жители решили, что животное нужно отпустить. После нескольких селфи карпа выпустили обратно в водоем.
На волю!
Горожане уже замечали огромную рыбу в пруду. Тогда карпа перепутали с сомом.