В парке металлургов поймали здоровенного зеркального карпа

Гигантский обитатель пруда в парке металлургов привлек внимание самарских рыбаков. Один из них решил поймать рыбу.

У водоема собралась огромная толпа

— Этот зеркальный карп не мог тут сам появиться. Видимо, кто-то выпустил его в озеро, вот он и отъелся. Врагов-то у рыбы тут нет, — рассказал один из очевидцев.

За рыбалкой наблюдали десятки горожан. Но жители решили, что животное нужно отпустить. После нескольких селфи карпа выпустили обратно в водоем.

На волю!

Горожане уже замечали огромную рыбу в пруду. Тогда карпа перепутали с сомом.