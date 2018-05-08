В генеральной репетиции парада в Екатеринбурге приняли участие более 2,2 тыс. военных

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Более 2,2 тыс. военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции парада, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Поздним вечером в Екатеринбурге под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Хасана Калоева состоялась генеральная репетиция парада Победы. Расчеты Екатеринбургского гарнизона в парадной форме одежды промаршировали по площади 1905 года. В ходе репетиции 2259 военнослужащих ЦВО и расчеты силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба, отточили слаженность при перестроении, скорость движения и соблюдение дистанции между парадными коробками. Также свое мастерство в синхронном вождении техники продемонстрировали механики-водители гусеничной и водители автомобильной техники в составе механизированной колонны", — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, впервые на параде Победы на Урале задействовали армейские мотовездеходы АМ-1, которые стоят на вооружении подразделений специального назначения, УАЗ «Патриот» в кузове пикап, новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-К», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ. Всего в механизированной колонне в Екатеринбурге по брусчатке площади 1905 года 9 мая пройдет 78 единиц техники. Возглавит колонну танк Т-34, на котором обновлена надпись «Урал-фронт».

Также в военном параде задействовали бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС, технику ракетных войск и артиллерии, противотанковые пушки «Рапира», зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».