В Екатеринбурге наградили первых участников парада Победы 

В Екатеринбурге наградили юнармейцев, которые должны принять участие в параде ко Дню Победы. Более 140 одноименных медалей вручили участникам парадного расчета 7 мая — уже перед генеральной репетицией торжественного марша.
Вручение наград — медали, учрежденной министерством обороны России, состоялось на площади 1905 года. К форменным курткам юнармейцев их крепили начальник управления воспитательной работы ЦВО генерал-майор Полетучий и начальник кадрового подразделения округа генерал-майор Еренко.
Уместно добавить, что патриотическое движение Юнармия создано под эгидой министерства обороны России, в параде Победы подразделения свердловской региональной организации участвуют уже не впервые.