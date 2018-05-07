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В Екатеринбурге наградили первых участников парада Победы
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В Екатеринбурге наградили первых участников парада Победы 

АиФ Урал 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге наградили юнармейцев, которые должны принять участие в параде ко Дню Победы. Более 140 одноименных медалей вручили участникам парадного расчета 7 мая — уже перед генеральной репетицией торжественного марша.
Вручение наград — медали, учрежденной министерством обороны России, состоялось на площади 1905 года. К форменным курткам юнармейцев их крепили начальник управления воспитательной работы ЦВО генерал-майор Полетучий и начальник кадрового подразделения округа генерал-майор Еренко.
Уместно добавить, что патриотическое движение Юнармия создано под эгидой министерства обороны России, в параде Победы подразделения свердловской региональной организации участвуют уже не впервые.
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