Евсеев день: что можно и нельзя делать седьмого мая

Седьмое мая в православном календаре — день памяти Никомидийских мучеников, которые, по преданию, пострадали за веру в эпоху правления римского императора Диоклетиана. В народном календаре этот день называли Евсеевым, сообщает «МИР 24».

К седьмому мая (по старому стилю — 24 апреля) полагалось полностью закончить посев овса. Славяне отмечали Пролетье, время окончательного завершения зимы — совершали специальные обряды для пробуждения земли и приближения лета, устраивали гуляния.

В этот день не полагалось хмуриться и грустить — тогда все лето будет безрадостным. Зато можно было погадать на жениха или загадать желание, взяв в левую руку немного овса. Если количество зерен будет четным, то задуманное сбудется.

Наши предки считали, что на Евсея людей «гнет к земле». Чтобы избавиться от неприятных ощущений, полагалось молиться и умываться святой водой. Также говорили «Хлеб кончается, голодный май начинается» — к этому времени у крестьян обычно заканчивались все прошлогодние запасы, а новый урожай еще не поспевал.

Считалось, что следующие после Евсеева дня 12 дней будут холодными, возможны даже ночные заморозки. А вот большое количество комаров считалось хорошим знаком — к богатому урожаю.

В дождливый день не рекомендовалось работать на земле — иначе уродится много сорной травы.

Сербии, Чехии, Отметим, что Евсеев день известен не только в России , но также в Болгарии Словакии и других странах.

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