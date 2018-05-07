Пенсионер выпал с балкона в Краснодаре

77‐летний пенсионер вывалился с балкона многоэтажки в Краснодаре . ЧП случилось накануне утром на Уральской улице. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Тело мужчины нашли жильцы дома. Они вызвали скорую и полицию. Врачи констатировали смерть от падения с высоты. По версии следствия, пенсионер страдал психическим расстройством. По факту случившегося проводится проверка.