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Пенсионер выпал с балкона в Краснодаре
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Пенсионер выпал с балкона в Краснодаре 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: Живая Кубань
77‐летний пенсионер вывалился с балкона многоэтажки в Краснодаре. ЧП случилось накануне утром на Уральской улице. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Тело мужчины нашли жильцы дома. Они вызвали скорую и полицию. Врачи констатировали смерть от падения с высоты. По версии следствия, пенсионер страдал психическим расстройством. По факту случившегося проводится проверка.
Оставленная без присмотра двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома на востоке Москвы. Ее отвезли в больницу с травмами живота и сотрясением головного мозга.
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