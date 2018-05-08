Мужчина выжил после падения с 11 этажа в Краснодаре

Накануне вечером 30‐летний мужчина упал с высоты 11 этажа на улице академика Лукьяненко в Краснодаре . Он выжил, но попал в больницу с многочисленными травмами. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Известно, что квартиру местный житель снимал вместе с товарищем. Перед ЧП они выпивали. Затем один из низ лег спать, а другой выпал из окна. Кроме того выяснилось, что пострадавший имеет не одну судимость, в том числе и за тяжкие преступления.