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Мужчина выжил после падения с 11 этажа в Краснодаре
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Мужчина выжил после падения с 11 этажа в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Накануне вечером 30‐летний мужчина упал с высоты 11 этажа на улице академика Лукьяненко в Краснодаре. Он выжил, но попал в больницу с многочисленными травмами. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Известно, что квартиру местный житель снимал вместе с товарищем. Перед ЧП они выпивали. Затем один из низ лег спать, а другой выпал из окна. Кроме того выяснилось, что пострадавший имеет не одну судимость, в том числе и за тяжкие преступления.
Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа на востоке Москвы. Ее оставили без присмотра.
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