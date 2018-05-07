СВФУ запускает магистерскую программу по арктическому праву

ЯКУТСК , 7 мая. / ТАСС /. Северо-Восточный федеральный университет открывает со следующего учебного года магистерскую программу по арктическому праву. Об этом ТАСС сообщил в понедельник декан юридического факультета вуза Петр Гоголев.

"С конца июня начинаем прием заявлений на магистерскую программу «Арктическое право. Права северных народов». Содержание магистерской среды, в основном, связано с правом охраны окружающей среды и защитой прав коренных малочисленных народов Севера", — рассказал Гоголев.

Он добавил, что власти Якутии выделили бюджетные места на обучение от 10 до 12 специалистов по государственному заказу. «Кроме того, предусмотрен дополнительный набор на договорной основе», — пояснил собеседник агентства.

По мнению Гоголева, при освоении Арктической зоны РФ особое внимание должно уделяться пространству проживания коренных малочисленных народов Севера, которые ведут традиционный образ жизни. «Северные народы являются хранителями глобального экологического баланса, и вопросы защиты их прав являются как никогда актуальным», — отметил он.

По словам Гоголева, факультет установил тесные рабочие контакты с вузами арктических регионов РФ и зарубежных стран, ведутся совместные исследования и реализуются научные проекты по арктическому праву. «Идет системная работа, которая, на наш взгляд, и привела к открытию этой магистерской программы», — рассказал декан.

Выпускники магистерской программы будут востребованы в государственной сфере, которые ведут госполитику в области сохранения культуры, быта малочисленных народов Севера. «Это те субъекты РФ, на территории которых компактно проживают северные народы. Кроме того, это транснациональные компании, ведущие деятельность в Арктической зоне. В частности, специалисты с таким образованием могут стать медиаторами взаимодействия промышленных компаний и местного населения», — добавил он.