Пензенским чиновникам предложили организовать троллейбусный маршрут «Пенза-Заречный»

На портале «Открытая Пенза» появилась инициатива, касающаяся развития троллейбусного движения в областном центре. Автором заявки стал один из местных жителей, всерьез опасающийся того, что Пенза может попасть в список городов, где были ликвидированы троллейбусные сети.

«В 2018 году, 4 ноября пензенскому троллейбусному движению исполняется 70 лет. Но ситуация складывается так, что троллейбусы скоро закроют. Нельзя этого допустить, потому что троллейбусы — экологический транспорт и они особенно важны при настоящем бедственном положении экологии», — озвучил свою позицию пензенец.

При этом горожанин назвал меры, которые, по его мнению, необходимо принять для сохранения троллейбусной инфраструктуры. Так, в первую очередь необходимо полностью обновить подвижной состав пензенского троллейбусного депо, а после провести массовые опросы горожан — их результаты помогут сформировать рациональный маршруты, а также упорядочить график движения троллейбусов и сократить интервалы. Еще один немаловажный шаг — связать троллейбусным маршрутом Пензу и Заречный. Разумеется, в том случае, если город будет открыт.

Чтобы инициатива пензенца попала на рассмотрение, ее должны поддержать не менее 200 человек.