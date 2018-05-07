В ИДПО КГУ пройдет масштабное обучение специалистов по госзакупкам

В связи со значительными изменениями в организации государственных и муниципальных закупок, которые вступают в силу с 1 июля 2018 г., ИДПО КГУ проводит обучение в различных форматах:

1. Базовый курс «Управление государственными и муниципальными закупками» пройдет с 14 мая по 01 июня. Курс предназначен для новичков, а также тех, кто учился закупкам более трех лет назад. Курс состоит из очной части, которую проведут преподаватели Академии промышленного менеджмента им. Пастухова ( г. Ярославль ) и заочной (дистанционной), осваивать которую можно без отрыва от работы. В рамках очной части выступят также костромские практики из ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской области» и департамента финансового контроля, которые расскажут о региональных особенностях этой сферы и научат работе в ЕИС.

2. Руководители организаций-заказчиков приглашаются только на очную часть — 48 часов с 14 по 18 мая. Обучение позволит им контролировать закупочные процедуры своих организаций.

3. Для специалистов, которые хотят быть в курсе последних изменений — программа повышения квалификации «Изменения в законодательстве о контрактной системе с 1 января 2018: практические аспекты применения» — 24 часа с 15 по 17 мая.

4. Для специалистов, уже прошедших базовый курс не ранее, чем три года назад — очно-заочная программа профессиональной переподготовки «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» 260 уч. час., которая будет проходить с 14 мая 2018 г. по 06 июля 2018 г. По итогам такого обучения слушатели получат не только глубокие знания в сфере государственных закупок, но и диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида деятельности.

5. Для тех, кому требуется обучение без отрыва от работы — программа повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий «Управление государственными и муниципальными закупками» (144 часа), стартующая с 07 мая 2018 г. В рамках этого курса слушатели получают доступ к порталу дистанционного обучения и могут получать знания без аудиторных занятий.

Узнать подробности об обучении, подать заявку можно на сайте ИДПО или по телефону: (4942) 31-75-79