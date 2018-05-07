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Власти Челябинска пообещали вывезти мешки с мусором до начала лета
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Власти Челябинска пообещали вывезти мешки с мусором до начала лета 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Субботники продлятся в Челябинске до 1 июня. Чиновники пообещали, что и мешки с мусором, которые после уборки стоят на газонах, в том числе на Алом поле и в парке Гагарина, будут вывезены оперативно.
По словам начальника управления благоустройства Владимира Жучкова, на субботники вышли 65 тыс. челябинцев. В ходе уборки на городскую свалку вывезено около 40 тыс. кубометров мусора.
— На контроле вывоз мешков. Если неделю назад фиксировали порядка 190 адресов с ними, то на сегодня их в три раза меньше, — отчитался на аппаратном совещании у мэра Владимир Жучков.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев также отметил, что количество мешков с мусором на улицах города не критично. Однако челябинцы помнят, как на протяжении последних лет чёрные мешки с мусор после весенних субботников стояли по всему городу практически всё лето.
Что касается дорожной разметки, которая практически стёрлась за зиму, то нанести её пока не позволяет низкая температура. Однако начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин пообещал, что на площади Революции и центральных улицах Челябинска разметку обновят ко Дню Победы.
Напомним, мэр Челябинска Евгений Тефтелев вместе с сотрудниками администрации принял участие в уборке города в конце апреля
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