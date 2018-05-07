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Красноярские школьники собрали обучающий конструктор для программистов
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Красноярские школьники собрали обучающий конструктор для программистов 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Электронный логический тренажер для будущих айтишников создали ученики красноярского лицея. Такой прибор можно использовать на практических занятиях в школах. Он позволяет максимально наглядно понять принцип действия цифровых устройств. Об этом сообщили в городской администрации.
Любое цифровое устройство, в том числе и компьютер, представляет собой конструктор, собранный из большого количества логических элементов. В школе мы изучаем составные части сложной техники, однако нет возможности на практике познакомиться с принципом их действия. Можно, конечно, купить готовые обучающие конструкторы, но, помимо высокой стоимости, они отличаются достаточно скромными возможностями и позволяют создать не более двух-трех схем
— лицеист Артем Медведев.
Самодельный аналог получился действительно бюджетным: на все детали ушло меньше двух тысяч рублей. При этом аппарат, комбинируя всего 11 «кубиков», выдает больше 30 разных схем. С помощью такой логической «качалки» можно понять, например, как работают системы для голосования на выборах или кодовый замок с сигнализацией.
Ранее стало известно, что школьники из Красноярска стали первыми в российском туре RoboCup Russia Open 2018. Уже летом пятеро юных инженеров отправятся покорять финал фестиваля в Монреаль.
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