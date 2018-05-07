В Омске во время «Бессмертного полка» пройдет акция «Красная гвоздика»‍ 

Акцию «Красная гвоздика» запустил благотворительный фонд «Память поколений». Об этом сообщают представители фонда. Отмечают также, что средства будут направлены на помощь участникам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, а также для ветеранов Великой Отечественной войны. «В мае волонтёры с коробками с символикой „Памяти поколений“ обменяют значки „Красная гвоздика“ на пожертвования для ветеранов в регионах», — пишут в пресс-релизе.
Отметим, что благотворительный фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам боевых действий. «Красная гвоздика» — всенародный символ памяти о погибших героях и помощи ныне живущим не только словом, но и делом. Фонд распространяет значки с изображением цветка под девизом «Я помню. Я помогаю» и направляет вырученные средства на помощь участникам всех войн и боевых конфликтов, в которых принимали участие Россия и СССР.
Учредители фонда: общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана», общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов». Президент фонда — Валентина Владимировна Терешкова. В попечительский совет Фонда вошли Валерий Гергиев, Светлана Захарова, Махмуд Гареев, Денис Мацуев, певица Валерия, Алина Кабаева, ректор МГУ Виктор Садовничий, Иосиф Кобзон и другие.